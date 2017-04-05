Гдов, Псковская область, 6 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум.

Экспансия на Восток, начатая Западом в XI веке, имела не только Иерусалимский вектор. О том, что значило для Руси противостояние западному походу на Восток, рассказывают постоянные авторы ИА REGNUM Олег Тупикин иТатьяна Козлова.

Цитата из к-ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Русское воинство готово встретить врага

С. Рубцов. Александр Невский на Плещеевом озере

Идеалистическая цель «освобождения Гроба Господня из рук неверных» сопровождалась заодно и грабежом Византийских владений, и напором на владения прибалтийских язычников. Усиление на территории нынешней Калининградской области Тевтонского ордена создало к западу от границ Русских земель грозную силу. Этот орден был готов наносить удары не только по непокорным язычникам-прибалтам: более важной и выгодной целью был захват земель Новгородского княжества. Так рыцари нового братства и понимали свою задачу.

Юрий Пантюхин. Александр Невский

На пути осуществления их планов встала преграда в виде военного гения молодого Новгородского князя Александра Ярославовича. Имея опыт борьбы с европейским воинством, разгромивший шведско-датскую банду в устье Невы в 1240 году, князь Александр Невский принял командование новгородской дружиной. В 1241 году его войско освободило захваченный тевтонами Псков. Но к марту 1242 года в городе Дерпте тевтоны собрали крупные силы, планируя поход на Новгород, а из Пскова им навстречу выступило русское войско.

Встреча произошла на льду Чудского озера. 5 апреля князь Александр Невский построил свои войска у острова Вороний камень, и уже через несколько часов все было кончено. Войска тевтонского ордена потерпели сокрушительное поражение от русских полков, ведомых в бой князем Александром Невским, которому на тот момент исполнилось всего 22 года.

Читайте подробнее об истории легендарного Ледового побоища в статье: Первая победа Руси над Западом. Не последняя

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