Иркутск, 5 апреля, 2017, 16:23 — ИА Регнум.

В Иркутской области необходимо вернуть прямые выборы мэров, заявил губернатор Сергей Левченко. По его мнению, вопрос должны решить жители области во время референдума, который можно провести в день выборов президента в 2018 году.

Irkobl.ru Сергей Левченко

«Если пройдет референдум, то и явка во время выборов будет выше. Как показывают опросы, жители Иркутска и области выступали за возврат выборов мэров», — цитирует губернатора «Коммерсантъ».

Левченко подчеркнул, что при отмене прямых выборов мэров мнение граждан не учитывалось. Законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области в Законодательное собрание региона фракцией КПРФ будет внесен в ближайшее время.

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Иркутские политологи не исключают, что инициатива Левченко может быть связана с его планами поучаствовать в президентских выборах. «В Иркутске не утихают слухи о возможном участии губернатора в президентских выборах. Слишком много происходит такого, что напоминает первичный этап кампании — «возгонка новостийности», привлечение внимания, достижение узнаваемости, — сказал в интервью ИА REGNUM доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт. — Данная инициатива, которая скорее всего не закончится ничем, тем не менее является отличной возможностью привлечь к себе внимание СМИ, повысить новостийность».

«Риторика построена очень грамотно, — продолжает эксперт. — Сергей Левченко словно возвращает Кремлю его же аргумент — надо повышать явку на выборах, референдум ее повысит. Лично я уверен, что не повысит, но звучит это красиво. Для конструирования образа защитника народовластия инициатива подходит блестяще».

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В прошлом году ряд источников заявили, что КПРФ может выдвинуть на выборах 2018 года кандидатуру Левченко. 16 марта на пресс-конференции в Новосибирске член президиума ЦК партии Сергей Обухов заявил, что лидер партии Геннадий Зюганов внес 21 кандидатуру для обсуждения, среди них — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Государственной думы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Майский съезд партии из 21-го кандидата выберет пять-шесть наиболее авторитетных лидеров, из которых съезд в декабре выберет одного.

«Не исключаю, что перед Левченко сейчас стоит задача заручиться поддержкой однопартийцев, и его инициатива про референдум адресована в первую очередь им, — считает политолог Анатолий Савостин. — Думаю, амбиции у иркутского губернатора есть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 63-летний Сергей Левченко стал первым в России после возврата всенародных выборов глав регионов губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшем на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и в итоге одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Полномочия на посту губернатора истекают 2020 году.