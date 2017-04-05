Ульяновск, 5 апреля, 2017, 17:41 — ИА Регнум.



Hanna Zelenko УАЗ Патриот

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок пикап на базе обновленного Патриота. Автомобиль будет отличаться удлиненной базой и повышенной грузоподъемностью. 5 апреля, источники ИА REGNUM поделились с изданием вероятными сроками старта продаж.

Ряд дилеров УАЗ, на территории России, называет в качестве старта продаж конец мая, начало июня 2017 года. Речь идет о модели Карго, только с увеличенной базой и грузоподъемностью. Новинка сможет перевозить груз массой до 1 500 килограмм.

Предположительные сроки старта продаж подтверждает и собственный источник на предприятии в Ульяновске. Таким образом, уже через два месяца можно будет заказать одну из нескольких модификаций нового Карго.

Ожидается, что всего их будет три: бортовой пикап, продовольственный фургон и фургон промтоварный.

Автомобиль будет представлен в двух комплектациях, как и присутствующий на рынке Карго меньшей (700 кг) грузоподъемности. Комплектация «Комфорт» от «Стандарта» будет отличаться наличием электронных помощников, кондиционера, магнитолы, противотуманных фар.

Продовольственный фургон тоже будет в двух исполнениях — каркасный и с применением сэндвич панелей.

Двигатели, которыми будут оснащаться пикапы повышенной грузоподъемности — бензиновый мотор ЗМЗ, объемом 2,7 литра и китайский дизель 2,2 литра. Дизельный мотор — разработка партнера УАЗ, компании BAIC.

Цены на Карго грузоподъемностью 1,5 тонны пока не объявлены. Отметим, что цены пикапа меньшей грузоподъемности начинаются от 767 000 рублей.

Что касается конкуренции нового Карго УАЗ с автомобилем Газель, то основными преимуществами могут стать наличие полного привода и цена. Отметим, что бортовая версия Газели «Бизнес»имеет начальную цену в 850 000рублей.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что УАЗ в 2017 году повысит качество и сэкономит 9 миллионов рублей.