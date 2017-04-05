Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в своем видеообращении пригласил горожан прийти на акцию памяти жертв теракта, произошедшего в петербургском метро 3 апреля.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Памятная акция пройдет у станции метро «Технологический институт», вблизи которой в тоннеле был взорван вагон поезда. Время начала акции — 18:00.

«Всех нас глубоко потрясла трагедия в метро. Погибли мирные люди, среди них жители Петербурга, других городов и стран», — напомнил губернатор.

«Я приглашаю вас, всех неравнодушных людей, кого глубоко тронула случившаяся трагедия, завтра, 6 апреля, в 18 часов к станции «Технологический институт», — сказал Георгий Полтавченко.

Он напомнил, что Ленинград-Петербург пережил многое, были в его судьбе и трагические страницы.

«Но он всегда был примером стойкости, мужества, героизма и сплоченности. Приходите завтра к «Техноложке». Это будет наша общая акция памяти и солидарности», — сказал Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 5 апреля сообщил, что в городе может пройти массовый митинг против терроризма. «Мы будем проводить митинг. Для всей страны это станет акцией солидарности с Петербургом, а для нас — солидарности с родными и близкими погибших. Мы должны показать всему миру, что мы едины, а террористам — что нас не запугать», — заявил Макаров. Дату и время акции обещали сообщить позже.

Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро днем 3 апреля, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. На сегодня 55 человек до сих пор находятся в больницах.

По состоянию на 13:00 5 апреля, в крайне тяжёлом состоянии находится трое пострадавших, в тяжёлом состоянии — шесть пострадавших. Количество пострадавших средней тяжести — 14 человек, в удовлетворительном состоянии 31 человек.

В Петербурге 4, 5 и 6 апреля объявлены днями траура.