Мадрид, 5 апреля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. «Россия отрицает факт применения сирийской правительственной армией отравляющих химических веществ, — пишет корреспондент издания Наталия Санча. — По словам представителя Министерства обороны РФ генерала Игоря Конашенкова, самолеты бомбили склады вооружений исламистов. На этой базе находилась также фабрика по изготовлению химоружия с запасом готовой продукции. Поэтому нет оснований считать, что отравляющие вещества были применены правительственными войсками».

Defenseimagery.mil Сирийский солдат на учениях

Журналистка вспоминает, что «имевшиеся у Асада 1300 тонн «смертельной химии» были уничтожены под контролем Москвы в 2013 году и сейчас у Дамаска этого вида вооружений просто не должно быть». Однако при этом считает, что «заявление базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека», что отравляющие вещества уничтожены не все и время от времени режимом применяются», может соответствовать действительности. Хотя бы потому, что «Франция, Великобритания и США требуют созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу».