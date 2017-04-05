Москва, 5 апреля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. 30 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения международной премии Randstad Award-2017. В четвертый раз подряд кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad представили итоги крупнейшего в мире независимого исследования и наградили самых привлекательных работодателей России.

Организаторы мероприятия Церемония вручения международной премии Randstad Award-2017

Согласно условиям премии, статуэтку Randstad Award получают два самых привлекательных работодателя — российская и иностранная компании. В этом году победителями премии были признаны компании «Газпром нефть» и Mercedez-Benz.

Компания «Газпром», являвшаяся самым привлекательным работодателем России на протяжении 2014 — 2016 годов, согласно условиям премии, в 2017 году перешла в «Зал славы Randstad Award».

В ходе исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad были также определены наиболее привлекательные работодатели в различных индустриях рынка. В этом году ими стали:

— Агропромышленный комплекс — Группа компаний «Русагро».

— Сегмент бытовой техники и электроники — Samsung.

— Индустрия гостеприимства — Novikov Group.

— Интернет — Яндекс.

— Информационные технологии — Сбербанк-Технологии.

— Здравоохранение — Abbott.

— Логистика — FM Logistic.

— Машиностроение — Госкорпорация «Роскосмос».

— Металлургическая отрасль — Объединенная компания РУСАЛ.

— Недвижимость и строительство — Crocus Group.

— Промышленное производство — Schneider Electric.

— Розничная торговля и гостеприимство — IKEA.

— Телекоммуникации — Nokia.

— ТНП — пищевые продукты — Nestle.

— ТНП — непищевые продукты — Philip Morris.

— Транспорт — Аэрофлот — Российские авиалинии.

— Сегмент строительных материалов и оборудования — Saint-Gobain.

— Химическая промышленность — СИБУР, Нижнекамскнефтехим.

0 Финансовые услуги — Газпромбанк.

Согласно данным исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad, в этом году рейтинг наиболее важных для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (так ответили 69% респондентов), финансовая стабильность компании (60%) и возможности карьерного роста (42%). Любопытно, что ранее наряду с заработной платой и финансовой стабильностью в тройку лидеров входил такой фактор, как гарантии долгосрочной занятости — на протяжении последних трех лет его важность отмечали более 40% участников опроса (2014 год — 44%, 2015 год — 44%, 2016 год — 48%). В этом году впервые за все время проведения исследования в России гарантия долгосрочной занятости не достигла отметки 40% — лишь 36% респондентов назвали его одним из ключевых критериев выбора нового места работы.

Это является одним из свидетельств того, что кризисная ситуация в экономике, которую мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет, постепенно сменяется стабильностью. Кандидаты, не находящиеся в активном поиске работы (не являющиеся безработными), с гораздо большим интересом, чем два-три года назад, рассматривают предложения о смене места работы, не боясь остаться «не у дел». Соответственно, повышаются и их требования к работодателю.

Анализируя тренды мирового рынка труда, мы отмечаем, что увеличивается число стран, где фраза «Я работаю в крупной корпорации» звучит все менее гордо. Рынок труда пополняет все больше представителей поколения Y, которые на примере своих родителей видят, что работа в крупной компании дает много преимуществ и вместе с тем ко многому обязывает. Молодые люди соотносят эти обязательства с гораздо более высокой, чем у старших поколений, потребностью в свободе (распоряжения временем, передвижения, смены социальной активности и статуса) и делают выводы.

При этом, однако, такая тенденция пока не наблюдается в России. Первое место по привлекательности для соискателей по-прежнему занимают крупные транснациональные компании, затем — работодатели в сфере государственной службы и некоммерческого сектора, а замыкает тройку предпринимательство и собственный бизнес. Тем не менее, есть основания полагать, что в ближайшей перспективе привлекательность крупных компаний будет постепенно снижаться: общемировые тенденции, как правило, проявляются в нашей стране с некоторым опозданием.

Уже давно эксперты говорят о скорой оцифровке всей существующей информации и полной роботизации труда. В стремлении исследовать современные тенденции и мнения по всем аспектам труда и занятости Randstad включил в круг дополнительных вопросов исследования тему автоматизации рабочих процессов. Респонденты поделились своими ожиданиями от автоматизации труда применительно к их работе и оценили готовность переквалифицироваться в случае, если их профессия окажется невостребованной в результате автоматизации.

Большинство респондентов — 52% — полагают, что автоматизация облегчит их труд, 37% считают, что она никак не отразится на их работе, 7% выразили беспокойство тем, что в результате автоматизации они могут остаться безработными. Любопытно, что наибольшие опасения лишиться работы вследствие автоматизации характерны для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: среди этой группы респондентов доля выбравших ответ «Автоматизация лишит меня работы» составляет 10%.

Логичным продолжением исследования стал вопрос о том, готовы ли соискатели к переквалификации в случае, если в результате роботизации их специальность станет невостребованной. Ответ «Готов, если буду получать как минимум столько же» выбрали 70% респондентов, «Мне это не нужно» — 25%, «Готов ради перехода на новую работу» — 3%.

Среди тех, кто оказался не готов к переквалификации, 8% ответили, что их навыки применимы только в текущей отрасли, а 11%, несмотря на возможные трудности, намерены держаться выбранной отрасли по ряду других причин.

Подробный отчет о результатах исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad доступен на сайте премии.

Проект премии Randstad Award существует в мире 17 лет, в России проводится в четвертый раз. В 2017 году проект охватил свыше 3 500 ведущих корпораций в 26 странах мира. Крупнейшее в мире исследование привлекательности работодателя проводит во всех странах-участницах ведущая международная исследовательская группа TNS Global.

Премия присуждается на основе результатов независимого исследования. В каждой стране ответы не менее 7000 респондентов — представителей работающего и неработающего населения — определяют победителя Randstad Award среди крупнейших по численности персонала работодателей: компания, которая набирает наибольшее число баллов, считается самой привлекательной для работы.

В России имена победителей Randstad Award 2017 были определены по результатам опроса более 14 000 респондентов в 8 федеральных округах страны. Исследование охватило 20 индустрий рынка. Самые привлекательные работодатели выбирались из числа 250 крупнейших по численности персонала компаний.

Организаторы проекта — кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad, входящая в тройку крупнейших кадровых корпораций мира по версии Staffing Industry Analysts.