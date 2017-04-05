Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Зенит» сегодня после утренней тренировки на метро отправились к импровизированному народному мемориалу на станции «Технологический институт», рядом с которой в тоннеле 3 апреля произошел теракт.

Http://fc-zenit.ru Игроки «Зенита» у станции «Технологический институт»

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, около 14:00 игроки «Зенита» спустились в метро и проехали по маршруту «Удельная» — «Технологический институт».

«Команда возложила цветы к мемориалу у вестибюля станции и почтила память жертв минутой молчания», — сообщили в «Зените».

Http://fc-zenit.ru Футболисты ехали к месту возложения цветов на метро

Футбольный клуб «Зенит» вновь, как и в день теракта, выразил глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.

Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом в вагоне метро, погибли 14 человек, несколько десятков человек пострадали. На сегодня 55 человек до сих пор находятся в больницах, из них 10 человек — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.