Ярославль, 5 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля даст отсрочку владельцам «аккуратных» торговых ларьков, которые не успевают установить новые объекты нестационарной торговли единого образца до 1 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города

City-yaroslavl.ru Проект торгового киоска

На заседании муниципалитета Ярославля, состоявшемся 5 апреля, депутат и председатель регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России» Сергей Выржиковский рассказал, что значительная часть бизнесменов не успевает заменить свои нестационарные торговые объекты на новые единого образца.

«Сейчас в каждом районе проходят собрания предпринимателей и они жалуются, что не успеют к сроку сделать замену. Мешают этому две причины. Во-первых, производители не справляются с объемами и не готовы удовлетворить возросший спрос. Вторая причина — довольно высокая стоимость объекта. Самый маленький павильон обойдется в 560 тысяч рублей и это без внутренней отделки. Власти идут навстречу, обещают помочь с получением в банках города и фонде поддержки предпринимателей микро-кредита под льготный процент. Но всё равно, успеть к 1 июня — для многих не реально», — пояснил ситуацию Сергей Выржиковский.

В ответ мэр Ярославля Владимир Слепцов заявил, что власти готовы рассмотреть каждую конкретную ситуацию — «аккуратные» НТО, которые не портят внешний вид города, получат отсрочку.

Решать степень «аккуратности» в администрации города будут, видимо, «на глазок».