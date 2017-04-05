Киев, 5 апреля, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Еще 16 июня 2016 года Октябрьский районный суд г. Полтава (Полтавская область Украины) принял решение, в котором указал Донецк как город Донецкой народной республики. Об этом свидетельствует постановление суда, копия которого была размещена в Едином реестре судебных решений Украины, передает ИА REGNUM 5 апреля.

Http://reyestr.court.gov.ua Решение судьи Тимошенко в Едином государственном реестре судебных решений Украины

Согласно решению, суд рассмотрел просьбу о выдачи свидетельства о смерти истца и признал смерть его родственника в Донецке. При этом судья Тимошенко Н.В. в своем решении после названия города Донецк, в скобках обозначила Донецкая народная республика (ДНР) как страну, к которой относится этот город.

В свою очередь 5 апреля на своей странице в Facebook бывший глава администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов написал, что подобные решения провластных и судебных структур дали толчок к официальному признанию ДНР со стороны Украины. По его словам, решение судьи Натальи Тимошенко приближает юридическое признание республики. Портнов отметил, что украинская судья Тимошенко не только ссылалась на органы ДНР, но и обязала внести в Единый реестр документы, выданные госорганами ДНР.