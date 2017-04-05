Краснодар, 5 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Краснодаре сложилась сложная ситуация с вывозом твердых бытовых отходов. Эта тема была поднята на брифинге с журналистами, который провел мэр кубанской столицы Евгений Первышов, передает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

Как отметил градоначальник, ухудшение работы по вывозу бытового мусора очевидно.

«Здесь сыграли роль несколько факторов. Становясь региональным оператором вывоза ТБО, победитель конкурса — «Мусороуборочная компания» не до конца рассчитала силы. Оператор должен был заключить договоры по оказанию услуг со всеми юридическими и физическими лицами на территории города. Однако на данный момент эта процедура не завершена», — пояснил Евгений Первышов.

На сегодня договоры заключены только на вывоз около 4 тыс. кубометров в день, при реально производимых населением 11−13 тыс. кубометров. В год же с территории города вывозится около 4 млн кубометров отходов. Получается, что большинство потребителей продолжают использовать контейнерные площадки без договоров, то есть не платят за утилизацию отходов.

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Между тем горожане жалуются на сокращение количество контейнерных площадок по городу и на то, что не соблюдаются графики вывоза мусора.

Как пояснил мэр Краснодара, еще одна причина сложившейся ситуации — финансовая. По итогам 2016 года городская администрация не оплатила «Мусороуборочной компании» порядка 900 млн рублей за выполненные работы по уборке города. В организации сложилась задолженность по заработной плате, есть сложности с покупкой топлива для работы техники. Все вместе эти моменты и дали негативный результат, подытожил Первышов.

Задача изыскать 300 млн рублей, чтобы заключить дополнительный договор с ОАО «Мусороуборочная компания» на вывоз бросового мусора, уже поставлена.

«Параллельно компании предстоит усилить работу по заключению договоров на вывоз мусора. Проблема сложная, но она будет решена», — сказал Евгений Первышов.

Обещание градоначальник начал выполнять уже на следующий день после брифинга. С раннего утра 5 апреля во всех внутригородских округах столицы Кубани начались массовые работы по вывозу отходов, возвращению ранее убранных контейнеров, ликвидации образовавшихся стихийных свалок, уборке бросового мусора. Так, как заверил заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО «Мусороуборочная компания» Роман Журавлев, в течение дня по улицам им. Калинина, Северной, Чкалова и им. Головатого на места будут возвращены ранее убранные контейнеры для мусора — их почти 80. Еще столько же планируется установить 6 апреля по улицам Садовой, им. Ковтюха, Адыгейской набережной и ряду других.

«Уборка ведется в усиленном режиме, в ней задействованы 152 единицы спецтехники», — уточнил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

Вернуться к вопросу о заключении муниципального контракта на сумму около 300 млн рублей с ОАО «Мусороуборочная компания» планируется 7 апреля на внеочередном заседании городской думы Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мусороуборочная компания» стала первым в России победителем открытого конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне (Краснодар, Динской район) и обладателем статуса регионального оператора.

Для полного решения «мусорных проблем» в Краснодарском крае необходимо почти 38 млрд рулей. На эти средства, в том числе, планируется построить 11 межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов.