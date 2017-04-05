Ярославль, 5 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля утвердил решение мэрии города отказаться от запланированной на 2017 год актуализации проекта Карабулинской развязки. Высвободившиеся денежные средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации и строительство городских дорог и моста через Которосль перед Комсомольской площадью. Соответствующее решение было принято на очередном заседании представительного органа.

Проект Карабулинской развязки в Ярославле

Речь идет о почти 200 млн рублей общей суммы и 41 млн рублей софинансирования из городского бюджета. Как сообщил депутатам муниципалитета мэр Ярославля Владимир Слепцов, принято решение от корректировки проекта Карабулинской развязки пока отказаться. Высвободившиеся деньги мэрия предложила потратить на разработку проектно-сметной документации и строительство дорог по улицам Панина, Малая Дядьковская и моста через Которосль в створе Комсомольской площади.

Как заверил Владимир Слепцов, вопрос актуализации проекта Карабулинской развязки будет рассматриваться в 2018 году.

Проект Карабулинской развязки предусматривает разгрузку исторического центра Ярославля путем объединения проспектов Толбухина и Фрунзе. Реализация проекта оценивается в десятки миллиардов рублей.