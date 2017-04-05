Углич, Ярославская область, 5 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В Угличском государственном музее представили трехтомник «Все мы Христовы» о репрессированных священниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Угличском государственном музее.

Uglmus.ru Трёхтомник «Все мы Христовы»

Издание посвящено памяти жертв политических репрессий. Первый том книги, собравший 706 кратких жизнеописаний, был издан в 2012 году. Спустя пять лет вышли в свет второй и третий тома. Всего в издании представлены биографические сведения о 1685 репрессированных. Трехтомник — плод долгих и кропотливых трудов авторов-составителей по сбору и систематизации биографических сведений о священнослужителях, монашествующих и мирянах, пострадавших за веру во время репрессий 1918−1953 гг.

Авторы книг — епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов), монах Игнатий (Волков), краеведы Наталья Жесткова и Инна Менькова.

«Мы думали, что ограничимся двумя книгами, но в ходе работы находили новых и новых репрессированных. На каждой презентации книги мы встречали людей, которые знали героев книги и они вносили уточнения, исправляли ошибки, не исключено, что будут находится новые священнослужители, которые были репрессированы и мы издадим новый том», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Угличского музея Анастасия Беляева.