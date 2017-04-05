Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», оставленное террористом днем 3 апреля, обезвреживали с помощью саперной кошки, быстро определив тип «адской машины». Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти сегодня раскрыло подробности событий, происходивших днем 3 апреля на одной из самых оживленных станций Петербургского метрополитена.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Бомбу на станцию «Площадь Восстания» принесли в сумке

Подозрительная черная сумка была найдена в вестибюле станции «Площадь Восстания», в самом людном ее месте — рядом с эскалаторным переходом на станцию «Маяковская». Все пассажиры были эвакуированы с платформы станции, поезда следовали мимо без остановок.

На место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии в составе четырех человек.

«Для минимизации возможных последствий, подозрительный предмет с помощью саперной кошки был перемещен взрывотехниками ОМОН в наиболее безопасное место, за одну из колонн платформы. После этого подозрительная сумка была вскрыта оперативно-техническим путем», — поделились подробностями в пресс-службе Главка Росгвардии.

Взрывотехники установили, что в сумке находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса в форме циллиндра, взрывчатого вещества, детонатора и поражающих элементов — металлических шариков. Взрывное устройство было смонтировано в пустом корпусе огнетушителя.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Бомба на станции «Площадь Восстания» была замаскирована под огнетушитель

Медлить с решением о том, что делать с бомбой, было нельзя, поскольку движение в метро в тот момент еще не было остановлено, и через станцию без остановки проезжали поезда с людьми.

Старшим инженером-сапером было принято решение о незамедлительном обезвреживании данного устройства на месте обнаружения. Взрывотехники ОМОН справились с этой задачей.

Самоотверженность и профессионализм сотрудников Росгвардии, быстро определивших конструкцию взрывного устройства, принявших решение о его обезвреживании и умело выполнивших свою работу, не позволили сбыться замыслам террористов, бомба не сработала, на станции «Площадь Восстания» удалось избежать жертв и пострадавших.

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Как сообщалось, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. Террористический акт произошел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, пострадали 87 человек, 55 из них находятся в больницах.

Второе самодельное взрывное устройство, обнаруженное сотрудниками метро около 14:30 на станции метро «Площадь Восстания», было своевременно обезврежено взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

Следственный комитет России официально заявил, что взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1 апреля 1995 года рождения. Он же оставил сумку с бомбой на «Площади Восстания».

«Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», — говорится в сообщении СКР.