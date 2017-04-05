Полтава, Украина, 5 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. На Украине суд указал Донецк как город, находящийся в составе Донецкой Народной Республики, что отрицается Киевом, пишет «Украинская правда».

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В Октябрьский районный суд Полтавы обратилась местная жительница, которая попросила установить факт смерти брата в Донецке. Суд удовлетворил иск, приняв решение 16 июня 2016 года.

В постановлении суда говорится, что местом смерти мужчины был город Донецк, а в скобках было указано «Донецкая Народная Республика».

Постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. Обычно в скобках после города указывают страну, в которой он находится.

Ранее, 5 апреля, в ДНР обострилась ситуация: киевские силовики обстреляли наблюдателей, саперов и сотрудников ремонтной бригады в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), несмотря на объявленное перемирие.

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