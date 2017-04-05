Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. По сути, жители Ростова-на-Дону согласились на переезд здания театра кукол имени Былкова, но строительство нового помещения, по их мнению, должно вестись исключительно в центре города-миллионника. Соответствующее обращение оставлено в разделе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Куклы из спектакля «Озерный мальчик»

«Почему для строительства объектов религиозного значения власти выделяют земельные участки, расположенные в центре города, а для единственного государственного театра земельного участка в центре не нашлось?» — задается вопросом автор петиции.

Пока инициатива Марка Солопова набрала лишь около 40 голосов из 500 необходимых.

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РПЦ от здания кукольного театра в Ростове-на-Дону отказываться не будет

Напомним, в марте была распространена информация о том, что определён участок, на котором будет построено новое здание театра. Земля площадью 4 тыс. кв. метров находится в спальном микрорайоне — на территории Северного жилого массива. Но добираться туда с детьми родителям будет очень трудно, особенно из других районов города.

Переезда кукольников в спальный район донской губернатор Василий Голубев назвал «волной слухов».

«Сейчас в обществе вновь поднялась волна слухов о переезде Ростовского кукольного театра. Подходящее — это то, которое устроит ростовчан, юных зрителей и творческий коллектив, который трудится для детей. Распространяющим всякие домыслы на этот счет еще раз скажу: театр никуда не переедет до тех пор, пока ему не будет найдено подходящее здание», — написал глава региона в своём микроблоге Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг передачи здания кукольного театра в собственность Донской митрополии разгорелся весной 2014 года. Ростовчане продолжают собирать подписи, устраивать пикеты и обращаться к властям. По решению региональных властей здание театра кукол должно сменить прописку до 30 октября 2019 года. Труппе уже предлагали в качестве альтернативы здание клуба на территории бывшей воинской части, но объект был забракован сразу по нескольким причинам. Основная заключается в том, что помещение бывшей воинской части раньше было мечетью.