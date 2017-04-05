Ярославль, 5 апреля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Спикер муниципалитета Ярославля Павел Зарубин критически отнесся к принятому депутатами решению выделить 5,8 млн рублей на аэрофотосъемку города с целью выявления незарегистрированной недвижимости. Об этом он рассказал ИА REGNUM.

Фото Андрея Тихомирова Ярославль с высоты птичьего полёта

«На мой взгляд, это пир во время чумы. Вместо этого стоило бы искать дополнительные источники получения доходов. У нас есть актуализированный генеральный план, у нас есть кадастровый план. У нас вся нормативная база с точки зрения контроля есть. Мне кажется, что эффективнее было бы в ручном режиме это делать, чем заказывать почти за 6 миллионов рублей разовую аэрофотосъемку», — пояснил Зарубин.

По мнению председателя муниципалитета, «это не совсем рационально». Вместе с тем он отметил, что в мэрии работают «ответственные люди», которые пообещали за счет аэрофотосъемки увеличить поступления по налогу на землю и сборы по аренде земельных участков.

«Наша задача — проконтролировать соблюдение всех конкурсных процедур с точки зрения розыгрыша этих 6 млн рублей и экономический эффект по итогам года с позиции доходной части бюджета», — резюмировал Павел Зарубин.

Если доходная часть не увеличится, уточнил он, то бюджетные траты на аэрофотосъемку могут быть признаны неэффективными.

Мэрия Ярославля оценивает потери от незарегистрированной недвижимости в сумму порядка 1 млрд рублей ежегодно. Предполагается, что после аэрофотосъемки владельцев всех незарегистрированных объектов заставят платить налоги со своих активов.

Специалист по аэрофотосъемке Андрей Тихомиров в беседе с ИА REGNUM назвал сумму в 5,8 млн рублей «запредельной» с точки зрения использования квадрокоптеров. Вместе с тем он предположил, что в данном случае, возможно, речь идет о геодезической аэрофотосъемке.

«Тогда используется полноценный самолет с дорогим (очень дорогим) оборудованием, и идет полноценное картографирование местности. Я встречал такие тендеры, там речь реально о миллионах идет, когда нужна подробная карта города или района», — пояснил Тихомиров.

Отметим, что в случае с Ярославлем речи о подробной карте города, вероятнее всего, не идет: мэрия просто хочет зафиксировать незарегистрированные объекты недвижимости.