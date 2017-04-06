Барнаул, 6 апреля, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Алтайский край готовится к прохождению сильнейшего паводка, который по прогнозам, может оказаться разрушительнее наводнения 2014 года. В рамках этой подготовки сегодня, 6 апреля, с 11:48 до 12:27 местного времени в регионе будет проведена проверка региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтайский край готовится к паводку

В обозначенное время местные жители услышат прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут. «Это является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. По словам спасателей, данное мероприятие начнётся с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей: финансовые резервы (525 млн рублей) и материальные ресурсы (540 млн рублей). Эти средства пойдут и на укрепление гидротехнических сооружений, дорожно-транспортной сети, развертывание пунктов временного размещения. Всего в крае подготовили и оснастили 265 пунктов временного размещения, они рассчитаны на 35 тысяч человек.