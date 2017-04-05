Ярославль, 5 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В Ярославле Городской парк культуры и отдыха на Даманском острове готовится к открытию летнего сезона. Сотрудники парка планируют с 15 апреля запустить работу всех аттракционов, включая новые: «Комната страха» и «Дом иллюзий». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском МУП «Вознесенский», в ведении которого находятся все городские парки.

Парк отдыха на Даманском острове в Ярославле

«Всего в нашем парке на Даманском острове около 30 аттракционов. Недавно появилась новая карусель, гигантский стул, дом-перевертыш. Последний аттракцион пользуется у ярославцев самым большим спросом», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM экономист МУП «Вознесенский» Екатерина Цветкова.

Завлекают и развлекают гостей парка не только аттракционами — небольшие скульптурные композиции, на фоне которых можно сфотографироваться, весьма популярны.

«Мы начали устанавливать такие скульптуры еще в прошлом году. Вначале это был пес «Ярик» у входа в парк. Потом мы сделали «Меч-кладенец», «Ступу Бабы-яги», «Коромысло с ведрами», где сидит лягушка-царевна и щука. Сейчас появилась «Балалайка с лаптями». В ней даже моя дочь, которая метр тридцать росту, спокойно вписывается. В дальнейших планах — установка скульптур по мотивам сказок Пушкина», — поделилась планами парка с корреспондентом ИА REGNUM менеджер по организации мероприятий МУП «Вознесенкий» Екатерина Лимина.

И ещё один сюрприз ожидает ярославцев в этом году — в парке «Нефтяник» на Московском проспекте скоро откроется «Парк динозавров».