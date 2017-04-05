Киев, 5 апреля, 2017, 13:25 — ИА Регнум.



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Украина ведет с Россией 24-ю войну, заявил третий украинский президент (январь 2005 — февраль 2010 г.) Виктор Ющенко в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

По словам Ющенко, ситуацию на Украине нужно менять, и для начала требуется «все назвать своими именами».

«Ведь то, что происходит на востоке страны — это, конечно, не АТО, и даже не просто война, а национально-освободительная война, а, в частности, 24-я война Украины с Россией», — заявил бывший глава государства.

Поэтому действия Киева должны быть более жестки по отношению к Москве. «С Россией нужно разорвать все связи, а именно: прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны РФ», — сказал он.

Если все это будет сделано, то власть не станет колебаться в своих решениях по поводу судьбы российских предприятий и российских банков.

Напомним, Ющенко стал президентом Украины в 2005 г. — в ходе оранжевой революции. Выборы прошли в декабре 2004 г.

С 1999 по 2001 г. возглавлял украинское правительство (президентом был Леонид Кучма).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 г. он заявил, что Украина лишилась Крыма «только из-за отсутствия политической воли у украинского руководства».

«Я бы его не сдал, это точно. Это не была проблема оружия и вооружённого конфликта», — сказал он.