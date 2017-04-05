Калуга, 5 апреля, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Дома в калужских деревнях планируют ремонтировать с применением современных технологий. Первый такой капитально отремонтированный панельный 16-квартирный дом появился в деревне Картышово Мещовского района. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Калужской области.

Admoblkaluga.ru Отремонтированный дом в Картышево

При ремонте использовали инновационные материалы в системах утепления и внешнего армирования. В качестве подъездного освещения в деревенском доме установлены светодиодные светильники с датчиками движения. Все ремонтно-строительные работы в здании выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией за 6 млн рублей.

Накануне в Калуге было подписано соглашение о сотрудничестве до 2020 года между региональным правительством и фондом инфраструктурных и образовательных программ по развитию инноваций и стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию. Дом в Картышово отремонтировали в рамках данного соглашения.

Отметим, фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Деятельность фонда направлена на поддержку современного производства, развитие и популяризацию высоких технологий.