Краснодар, 5 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Пустовавшее почти два года кресло главы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края теперь занято. Ведомство возглавил Федор Дерека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 5 апреля, соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Dsh.krasnodar.ru Уборка зерновых

До этого назначения Дерека более восьми лет занимал должность генерального директора ООО «Барсук», специализирующегося на растениеводстве, молочном животноводстве, птицеводстве и коневодстве.

Напомним, кадровые изменения во власти, министерствах и ведомствах начались после прихода к руководству Краснодарским краем Вениамина Кондратьева в апреле 2015 года. Тогда исполняющим обязанности вице-губернатора по АПК и министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был назначен Андрей Коробка.

После изменения структуры краевой администрации эти должности разделили. В октябре 2015 года Коробка был утвержден заместителем главы администрации Краснодарского края, а должность и.о. главы Минсельхоза Кубани оставалась вакантной.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2016 года исполняющим обязанности главы Минсельхоза Кубани был назначен Сергей Орленко. Ранее он занимал должность заместителя министра.

О новом главе ведомства известно, что уроженец Краснодарского края Федор Дерека в 1999 году окончил Кубанский государственный аграрный университет, получил квалификацию ученого агронома по специальности «Агрономия». В 2007 году закончил академию народного хозяйства при правительстве РФ. В 2009 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Несмотря на успехи, которые демонстрирует сельскохозяйственная отрасль на Кубани, новому министру предстоит решать и ряд наболевших проблем. В частности, речь идет о фермерах и их земельных спорах с крупными агрохолдингами.

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Напомним, 2016 год кубанские аграрии завершили не только с хорошими показателями урожайности на озимом поле, но и собрали рекордный урожай сахарной свеклы — 10,4 миллиона тонн ‑ и выработали из нее почти 1,5 миллиона тонн сахара. Еще один рекорд, поставленный земледельцами, — собранные свыше 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Более миллиона тонн было собрано подсолнечника, 3,5 миллиона тонн кукурузы на зерно. Удалось добиться высоких показателей и по сбору урожая овощей — 872 тысячи тонн. Впервые за 13 лет рекордный урожай получили садоводы — 338 тысяч тонн.