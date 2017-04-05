Барнаул, 5 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Обнадеживающую демографическую статистику опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения Алтайского края. Она свидетельствует о том, что за последние пять лет показатель смертности трудоспособного населения в регионе снизился на 12,5%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова На прогулке. Алтайский край

Об устойчивой тенденции снижения смертности свидетельствует также оперативная информация Алтайкрайстата: за два месяца 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель уменьшился на 4,9%.

В региональном Минздраве также отметили, что за два месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в регионе отмечено снижение числа умерших от ведущих причин смертности. К таковым в Алтайском крае относятся новообразования (снижение на 0,7%), болезни органов дыхания (снижение на 8,5%), болезни органов пищеварения (снижение на 3,3%). Меньше стали умирать и от внешних причин (14,4%), а также — от болезней системы кровообращения (на 0,3%).

Улучшению демографических показателей в регионе, по мнению Минздрава Алтайского края, способствовала реализация межведомственного плана дополнительных мероприятий по снижению смертности от ведущих причин и достижения целевых показателей, утвержденных региональными «дорожными картами» на 2017 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Алтайском крае зарегистрировано небольшое снижение смертности.