Барнаул, 5 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.

Одна из пострадавших от теракта в петербургском метро — уроженка Алтайского края Вера Александровна Зяблицкая — после выписки из стационара рассказала, что, выбираясь из вагона, она видела останки того, кого считает виновником взрыва. «Тело было разорвано надвое, как если бы что-то взорвалось прямо на человеке», — делится пережитым Вера Зяблицкая. Ее слова цитируют «Новости Горного Алтая».

Сайт Алтйского края На барнаульском Мемориале Славы почтили память погибших в результате теракта Санкт-Петербурге

По словам пострадавшей, в питерской подземке она ехала, сидя вместе со своей 15-летней внучкой Александрой, и, по всей видимости, их места в вагоне находились в нескольких метрах от предполагаемого смертника. От осколков во время взрыва бабушку с внучкой частично заслонили люди, которые стояли в проходе. Но внучке Александре потребовалась помощь: девочка была без сознания, волосы опалило огнем, и они продолжали тлеть.

«Веру взрывом откинуло, в наступившей темноте она отыскала находящуюся без сознания внучку, потушила горевшие волосы. Потом передала внучку молодым людям, которые помогали выносить пострадавших через двери вагона, искореженные взрывом», — прокомментировал произошедшее муж пострадавшей Сергей Зяблицкий. Он поблагодарил всех за поддержку, отметил высокий профессионализм работы правоохранителей, а также сообщил, что сейчас семье никакой помощи не требуется.

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Между тем единственному пострадавшему в теракте ребенку — Александре Зяблицкой — все еще требуется наблюдение медиков. В настоящее время она находится в детской городской больнице имени К. А. Раухфуса. Больше всего докторов волнует слух ребенка: громкий взрыв мог повредить барабанные перепонки, передают «Вести-Алтай».

Тем временем на барнаульском Мемориале Славы сегодня, 5 апреля, память погибших в результате теракта почтили минутой молчания и возложили цветы на урну с землей Ленинграда, где во время Великой Отечественной войны приходилось воевать жителям Алтая. Участие в акции приняли волонтеры, представители студенческих строительных отрядов, члены военно-патриотических клубов.

Личное внимание пострадавшей девочке оказал сегодня и губернатор Алтайского края Александр Карлин. Как передает «Алтайская правда», глава региона позвонил в тот момент, когда с девочкой занимались специалисты. «Я пожелал ей скорейшего выздоровления, пообещал оказать всяческую помощь, включая медицинскую, после того, как врачи дадут ей разрешение на переезд в Барнаул», — отметил, в частности, глава края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге взорвалась бомба. В результате теракта погибли 14 человек и еще несколько десятков пострадали. Среди них — две жительницы Барнаула, 15 и 58 лет. Уголовное дело по статье «Теракт» расследует Следственный комитет РФ.