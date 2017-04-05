Калуга, 5 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Житель Козельского района задержан по подозрению в убийстве 15-летнего сына. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь-криминалист СУ СК России по Калужской области Павел Игнатов.

Пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области Место преступления

По его словам, накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Козельский» поступило сообщение о смерти 15-летнего жителя города Сосенский Козельского района. Подросток погиб от ножевого ранения.

Следователи установили, что мальчик проживал с отцом и бабушкой. Отец несовершеннолетнего недавно освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство своей жены — матери подростка. Также стало известно о конфликте сына с отцом в день убийства мальчика.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отец ребенка дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в 2016 году калужским региональным управлением СКР было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, и в том числе 3 убийства.