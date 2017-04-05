Брюссель, 5 апреля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В НАТО существуют опасения о плохой боеспособности военных сил Турции, пишет Die Welt.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Турецкий солдат

«Лидерские навыки и оперативные способности среди турецких военных ослаблены. Особенно эта проблемы касается военно-морского флота и военно-воздушных сил Турции, — отмечает один из членов руководства организации, — На это указывают проведение операций на севере Сирии против исламского государства и против курдских ополченцев».

Турецкая армия столкнулась с множеством проблем после массовых увольнений в связи с попыткой проведения военного переворота в июле 2016 года.

В дипломатических кругах говорят о том, что многие высококвалифицированные и опытные солдаты, пилоты истребителей были вынуждены покинуть армию из-за подозрений в близости к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в причастности к организации путча.

Многие турецкие профессиональные дипломаты были отозваны с руководства НАТО в Брюсселе по той же причине. Турецкое руководство до сих пор не может найти им должной замены, так как многие дипломаты, занявшие их места, не компетентны в вопросах безопасности и имеют трудности с английским языком.