Ярославль, 5 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Президиум Ярославского областного суда изменил приговор бывшему главе «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Максиму Пойкалайнену, ранее осужденному на четыре года по делу о взяточничестве экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, и постановил выпустить Пойкалайнена на свободу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

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Действия Пойкалайнена переквалифицированы с ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 («покушение на получение взятки в особо крупном размере») на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 («пособничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Также, по словам Сарбуновой, из обвинения исключен признак группы лиц по предварительному сговору. Суд снизил наказание бывшему чиновнику с четырех лет лишения свободы до трех лет девяти месяцев и отменил штраф в размере 4 млн руб.

Адвокат Пойкалайнена Александр Толянин уточнил ИА REGNUM, что его подзащитный «пересидел два дня». Кроме того, по словам защитника, суд снизил сумму взятки с 18 млн руб. до 14 млн руб.

«Если раньше Пойкалайнен обвинялся в том, что получал взятку как бы и сам в группе с Урлашовым и [бывшим вице-мэром Ярославля Дмитрием] Донсковым, то теперь он не получатель взятки. Он пособник в получении взятки Урлашовым. Это и переквалификация, и снижение объема», — пояснил Толянин.

Максим Пойкалайнен был приговорен Кировским судом Ярославля в конце декабря 2014 года к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 18 млн руб. Апелляционная инстанция снизила срок до четырех лет и штраф до 4 млн руб. Дело Пойкалайнена было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и сотрудничал со следствием. Бывший мэр Ярославля

Евгений Урлашов услышал приговор в августе 2016 года: Кировский суд Ярославля отправил его в колонию строгого режима на 12,5 лет и назначил штраф в размере 60 млн руб. Областной суд 20 января 2017 года подтвердил этот приговор. Дмитрий Донсков в августе 2016 года был оправдан. Апелляционная инстанция этот приговор также подтвердила.