Калининград, 5 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Наталья Ищенко назначена врио вице-премьера Калининградской области. Спортсменка будет курировать агентство по спорту и агентство по делам молодежи Калининградской области.

Gov39.ru Наталья Ищенко

«Наталья Ищенко достигла высших результатов в спорте, не понаслышке знает эту сферу, — прокомментировал назначение врио губернатора Антон Алиханов. — Уверен, ее профессионализм и опыт участия в таких грандиозных проектах, как Олимпийские игры, в соревнованиях мирового и европейского уровня, будут работать на пользу калининградского спорта».

«Калининград — мой родной, любимый город. Здесь я начала первые и определяющие шаги в своей спортивной карьере. Безусловно, в новой должности значительно вырос уровень ответственности, поэтому я приложу все усилия, чтобы помочь своему региону», — подчеркнула Наталья Ищенко.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Наталья Ищенко — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида. Заслуженный мастер спорта.