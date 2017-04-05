Калуга, 5 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. К 1 году лишения свободы приговорил суд 48-летнего калужанина за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Калуги Евгений Акимов.

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По его словам, калужанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в диспетчерскую пожарно-спасательной службы, что в квартире по улице Гурьянова в Калуге заложено взрывное устройство. К предполагаемому месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая не обнаружила взрывных устройств.

В результате был нарушен общественный порядок, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях.

В настоящее время приговор суда уже вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области также был осужден 66-летний мужчина, который сообщил о якобы готовящемся взрыве в Тарусской средней школе №1 им. М.Г. Ефремова и в Тарусском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Злоумышленник рассылал SMS-сообщения с личного телефона.