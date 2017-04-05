Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 11:49 — ИА Регнум.



REGNUM 03.04.2017 Помним. Скорбим

В странах Европы только Украина и Нидерланды на уровне руководителей государства не выразили соболезнования после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Вернее, на Украине выразили соболезнование, но в достаточно своеобразной форме. Глава МИД Павел Климкин оставил запись в социальной сети: «Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим». Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что спецслужбы Украины могут оказать помощь, если она необходима, и также выразил соболезнования. Президент Порошенко и глава правительства Гройсман никак не отреагировали, хотя СМИ ждали реакции первых лиц. Сочувствие в Twitter выразил музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук («Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибшим от взрыва в метро!»), за что немедленно был раскритикован подписчиками. Одной из причин возмущения стало то обстоятельство, что запись появилась на русском языке. В отличие от официальных властей, жители Киева и Одессы принесли цветы к зданиям посольства или консульства в своих городах.

Все остальные страны, включая таких завзятых критиков России, как страны Прибалтики и Польша, на уровне глав МИД или руководителей стран выразили свои соболезнования близким погибших и руководству России. Генконсул Нидерландов лично почтил память погибших у метро Технологический институт.

Из стран Латинской Америки свои соболезнования не стали выражать на Кубе. Официальный печатный орган коммунистической партии Кубы Granma сообщил о терактах, но никаких официальных соболезнований от руководства Кубы не было. При этом Рауль Кастро соболезнования Франции и США после терактов в этих странах выражал.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2». Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. В совершении теракта подозревается 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.