Ярославль, 5 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Следственные органы в Ярославле проводят проверку обстоятельств взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Yarregion.ru Последствия взрывая газа

Инцидент произошел утром 5 апреля в девятиэтажке на улице Доброхотова. Возгорания не последовало, в результате взрыва была повреждена перегородка между комнатой и кухней и выбило стекла. Проживавшая в квартире женщина 1979 года рождения госпитализирована с ожогами лица.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области проводится доследственная проверка на предмет установления в действиях обслуживающих организаций наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности)», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и кринималисты. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Проверку взяло на контроль руководство СУ СКР.

Напомним, 16 февраля 2016 года в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля также произошёл сильный взрыв бытового газа. В результате один из подъездов дома обрушился — погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Пятиэтажку было решено снести.