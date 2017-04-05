Ярославль, 5 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Интернете закончилось голосование за логотип туристического маршрута «Золотое кольцо России», который в этом году отмечает свое 50-летие. Об этом сообщает Rambler.ru.

Логотип-победитель туристического маршрута «Золотое кольцо России»

Для голосования было предложено 6 вариантов проектов — их создали дизайнеры Ярославской, Владимирской областей и московского Центра молодежного туризма. В голосовании приняло участие более 40 тысяч интернет-пользователей. Больше всего «лайков» (29%) набрал логотип дизайнера из Владимирской области: на нем изображены три позолоченных купола, вписанных в золотое кольцо. На втором и третьем месте — логотипы дизайнера Ивана Ветрова из Центра молодежного туризма. Фраза «Золотое кольцо», окруженная орнаментом, получила одобрение у 25% участников. Вариант логотипа в виде княжеской короны поддержали 20% респондентов.

Занявшая первое место эмблема имеет большое сходство с эмблемой Владимиро-Суздальского музея-заповедника и логотипа 1000-летия Ярославля, где основу составляют контуры племени свечи, символизирующие купола.

Логотип 1000-летия Ярославля

Логотип-победитель будет использоваться для продвижения туристического маршрута «Золотое кольцо».

В юбилейный год пройдет около 40 крупных мероприятии в городах, входящих в «Золотое кольцо»: Ярославль, Ростов, Переславль Залесский, Углич, Суздаль, Плес, Сергиев Посад, Кострома, Нерехта, Владимир, Кострома, Малоярославец.