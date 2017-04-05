Москва, 5 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Госдума обсудит протокольное поручение профильным комитетам запросить информацию о криминальных связях экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Личный фотограф Вороненкова Беглый экс-депутат Денис Вороненков

Депутаты фракции «Единая Россия» подготовили проект протокольного поручения нижней палаты парламента комитету Госдумы по безопасности запросить у Генеральной прокуратуры РФ информацию о возможных коррупционных связях бывшего депутата Дениса Вороненкова.

Парламентарии ссылаются на СМИ, где появились материалы о коррупционных связях экс-депутата. Так, в частности, в программе «Вести недели» от 2 апреля 2017 года на телеканале «Россия 1» было сказано, что Денис Вороненков оказывал покровительство бизнесмену Евгению Тростенцову за 10 тыс. долларов в месяц. «В 2001 году предприниматель написал заявление в РУБОП МВД РФ о вымогательстве у него крупных денежных средств.По словам подполковника РУБОП МВД РФ Михаила Игнатова, после очередной передачи денег произошло задержание Дениса Вороненкова согласно статье «вымогательство». Затем Вороненков использовал, как утверждает Михаил Игнатов, свои коррупционные связи в Прокуратуре города Москвы, которая закрыла дело в отношении него, а сам Игнатов стал подследственным», — указали депутаты.

«В связи с вышеизложенным поручить комитету Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции запросить у Генеральной прокуратуры РФ информацию о возможных коррупционных связях бывшего депутата Вороненкова, а также сообщить нам, кто работал в руководстве Прокуратуры города Москвы в период с 2000 по 2003 годы», — следует из документа.

Протокольное поручение предстоит рассмотреть после 16:00 мск.

Бывший депутат Госдумы Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство». Следствие установило, что преступник — гражданин Украины Павел Паршов, который год прослужил в Нацгвардии.