Калининград, 5 апреля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Готовность осуществлять полёты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург по льготному тарифу выразили семь авиакомпаний. Это «Аэрофлот», «Нордавиа», «ЮТэйр», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Ред Вингс» и «Саратовские авиалинии».

Kgd.aero Калининградский аэропорт

В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию этой программы составляют 341 млн рублей, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росавиации. Для сравнения — в 2016 года из федерального бюджета было выделено 462 млн. рублей на субсидии на калининградское направление. Срок действия программы — шесть 6 месяцев: с 15 мая по 15 октября 2017 года.

Власти планируют перевезти по спецтарифу 181 тыс. пассажиров.

Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составит 3800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно — 3500 рублей. Полеты будут выполняться на самолётах типа А-319/20/21, B-737 и Ту-204.

Право на приобретение билета по льготной цене распространяется на всех граждан Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в настоящее время подготовлены и проходят согласование изменения, касающиеся расширения маршрутной сети за счет включения новых направлений из Сочи, Мурманска, Екатеринбурга и Архангельска.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году остался неиспользованным около 100 млн рублей, выделенный на компенсацию авиаперевозок калининградцам. Тогда врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов назвал этот факт «позорищем».

«Перевозчики повели себя очень некрасиво. Получается, что 100 млн рублей не освоили, а билеты по 30 тысяч стоят», — сказал глава региона.

Из-за того, что в продажу было пущено минимальное количество льготных билетов, в период летних отпусков стоимость авиабилета из Калининграда в Москву достигала 70 тысяч рублей в один конец.