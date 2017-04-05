Калуга, 5 апреля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Производства QLED-телевизоров нового поколения стартовало 4 апреля на заводе компании Samsung Electronics под Калугой, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-офиса Samsung Electronics. На заводе по производству QLED-телевизоров

По словам генерального директора предприятия Ли Хван Кюна, усовершенствованная технология квантовых точек, позволяет усовершенствованным телевизорам воспроизводить 100% цветовой палитры.

Расширение модельной линейки является не только историческим моментом для компании, но и важным вкладом в экономическое развитие региона. В настоящее время на калужском заводе Samsung Electronics производятся 100% всех продаваемых в России телевизоров. Телевизионная техника реализуется не только на российском рынке, но и отправляется к потребителям в Монголию, Казахстан, в страны Центральной Азии и Закавказья, а также в Белоруссию, на Украину и в Молдавию

Напомним, завод Samsung Electronics в Калужской области был открыт 4 сентября 2008 года. Объем инвестиций в строительство завода составил более 250 млн долларов. Общая площадь производственных цехов предприятия достигает 40,6 тыс. кв. м.