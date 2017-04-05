Краснодар, 5 апреля, 2017, 10:57 — ИА Регнум.

Готовый и обновленный кинотеатр «Аврора», который является памятником архитектуры, жители и гости Краснодара в 2017 году так и не увидят. Работы по реконструкции объекта затягиваются. Как заявил журналистам в ходе брифинга глава кубанской столицы Евгений Первышов, в настоящее время контракт с подрядчиком по реконструкции «Авроры» находится в стадии расторжения, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Krd.ru Кинотеатр «Аврора» до реконструкции

Согласно планам, обозначенным в документации к тендеру на реконструкцию фасада кинотеатра, объявленного властями Краснодара в 2014 году, работы должны были завершиться к началу 2016 года. Однако этого не произойдет и в 2017 году.

«В этом году мы планируем завершить процедуру расторжения контракта с прежним подрядчиком, после чего сможем уже вплотную заниматься поиском нового и доведением объекта до готовности. То, в каком состоянии сейчас находится «Аврора», лучше всего доказывает, что такой подрядчик нам не нужен», — заявил градоначальник.

Между тем, расторжение контракта — процедура достаточно сложная и может занять много времени.

«Конечно, можно годами судиться, но этот вариант нас не устраивает, так как мы хотим найти решение этого вопроса и сделать так, чтобы знаковый объект для Краснодара приобрел должный облик», — добавил Евгений Первышов.

По предварительным подсчетам только на фасад и наружные работы потребуется порядка 300 млн рублей. А в силу того, что приоритет в городе отдан строительству соцобъектов, источники финансирования работ по приведению в порядок кинотеатра еще предстоит найти. Возможно, это будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства.

Krd.ru Так должно выглядеть здание кинотеатра «Аврора» после реконструкции

Учитывая значимость и важность для города кинотеатра, никаких проектов по размещению на крыше «Авроры» ресторана не рассматривалось и не будет рассматриваться, заверил Первышов. При этом он подчеркнул, что назначение здания не будет изменено — «Аврора» останется кинотеатром.

Напомним, краснодарский кинотеатр «Аврора» был закрыт на реконструкцию в январе 2015 года. Планировалось, что зданию и скульптуре возле кинотеатра будет возвращен первозданный облик. На реконструкцию монумента планировалось затратить 4,7 млн рублей. В самом здании предполагалось заменить фасадный витраж на стеклопакеты с тепло‑ и звукоизоляцией, покрасить его, установить декоративную подсветку. Кроме того, работы по реконструкции должны быть проведены в двух зрительных залах на втором этаже, подсобных помещениях, а на первом этаже полностью предполагалось воссоздать первоначальный интерьер кинотеатра со стеклянными перегородками. Общую стоимость работ по реставрации наружной части здания кинотеатра и стилобата оценили в 134 млн рублей.

Krd.ru Памятник архитектуры Краснодара

В итоге обновили только скульптуру возле кинотеатра. А реконструкция здания была приостановлена из-за нехватки финансирования. Работы должны были осуществлять на деньги, которые краевой центр получал из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Краснодару — столичный облик». Но в 2016 году ее финансирование приостановили.

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Немного истории. Датой рождения кинотеатра «Аврора» считается 13 мая 1967 года. Проект здания разработал сочинский проектный институт «Гипрокоммунстрой», а главным архитектором стал Евгений Сердюков. Первый сеанс в кинотеатре состоялся уже на следующий день после сдачи объекта в эксплуатацию — 14 мая 1967 года, был показан фильм под названием «Залп Авроры».

В 1981 году решением крайисполкома кинотеатр «Аврора» был признан памятником архитектуры. В 2000-х годах кинотеатр реконструировали: была заменена проекционная и звуковая аппаратура, проведён ремонт интерьеров, заменены кресла в зрительных залах. В ноябре 2009 года в большом зале был установлен цифровой проектор, что дало возможность демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D.