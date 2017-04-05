Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский театр имени Чехова

Около 20 млн рублей получат четыре драматических театра Ростовской области в рамках проекта «Театры малых городов». Средства будут направлены на обновления оборудования и организацию новых постановок в театрах Таганрога, Шахт, Новошахтинска и Новочеркасска. Об этом сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Кущёв.

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В частности, четыре донских театра получат 17,8 млн рублей из федерального бюджета. Софинансирование из региональной казны составит около 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, театр имени Чехова — один из старейших в России, он является визитной карточкой и украшением родины писателя. В апреле на сцене театра проходит областной фестиваль спектаклей для детей «Волшебный мир сказки».

Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской — гордость столицы донского и мирового казачества. Он был открыт в 1825 году, на его сцене играли приезжавшие труппы актёров. Он был единственным театром, имевшим государственный статус наряду с императорскими театрами, и состоял на содержании Всевеликого Войска Донского. Сегодня его называют ещё Казачий драматический театр.

В Шахтах первые драматические коллективы возникли в поселке Артем в 1923 году. Служителями Мельпомены были шахтеры и служащие. 1929 год можно считать днем рождения Шахтинского драмтеатра.

Новошахтинский драматический театр — самый молодой профессиональный театр Дона, созданный в 1996 году. Вырос он на базе народного театра, организованном в 1954 году. Первая постановка принадлежит режиссеру Александру Сутягину. Спектакль по пьесе Лавренева «Голос Америки» занял тогда первое место на областном смотре театральных коллективов. И через пять лет коллективу было присвоено звание «Народный театр».