Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Правительство Ирака официально не поддержало Россию после взрывов в Санкт-Петербурге, унесших жизни 14 человек. Списать действия Багдада на занятость в борьбе с терроризмом не представляется возможным. Для сравнения: министр иностранных дел Йемена Хишам Шараф Абдулла, страны, которую с конца 2010 года раздирают протесты и гражданская война, направил официальное письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором осудил вероломное нападение террористов.

ИА REGNUM 03.04.2017 Помним. Скорбим

От иракцев соболезнования выразили только местные курды во главе с премьер-министром Курдского регионального правительства Нечирваном Барзани.

«Cоболезнуем семьям погибших и правительству России. Надеемся на скорейшее выздоровление раненых. Террористы всегда будут пользоваться даже малейшими возможностями для своих грязных вылазок. Народу Курдистана очень хорошо известна боль, которую могут причинить террористы, поскольку мы находимся на переднем крае борьбы», — цитирует Барзани телеканал NRT TV.

Поддержку в связи с трагедией не выразили также власти Монголии, Камбоджи и Пакистана, чего нельзя сказать про их коллег из Южной Кореи, КНДР, Индии, Бутана, Непала и Бангладеш.

«Потрясен печальным событием о взрыве в метро 3 апреля, в котором погибли и пострадали невинные люди. Примите глубочайшие соболезнования от меня лично, от Правительства Республики Корея и корейского народа», — говорится в послании и.о. президента Республики Корея Хван Гё Ан от 4 апреля.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. В совершении теракта подозревается 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.