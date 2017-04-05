Донецк, 5 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские войска один раз нарушили режим тишины в ЛНР и 55 раз — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили один раз режим тишины. Украинская армия обстреляла село Желобок из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 55 раз. Под огнем оказались 25 населенных пунктов.

Согласно сообщению МЧС ДНР, 5 апреля саперы планируют разминировать район Донецкой фильтровальной станции, чтобы рабочие смогли запустить станцию.

По данным другой стороны, пять украинских силовиков получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 54 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Красногоровки, Водяного, Павлополя, Широкино, Новотроицкого, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Опытного, Песков, Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Невельского, Крымского, Лобачево.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой 2013−2014 года на Украине состоялся майдан, после которого произошел государственный переворот и к власти пришли русофобские украинские националисты.

Политика притеснения русскоязычного населения на Украине привела к тому, что Крым и часть территорий на востоке страны пожелали отделиться от «незалежной». По результатам Крымского референдума, проведенного в марте 2014 года, полуостров отделился от Украины и стал частью России. Республики Донбасса после аналогичного референдума объявили о независимости.

В 2015 году Украина, ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно договоренностям, все стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.