Москва, 5 апреля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский против предложения разрешить доступ в соцсети только с 14-и лет — дискриминация по возрасту на долгие годы создает у людей негативное отношение к обществу, и это опасно, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

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«Сейчас хотят детям до 14 лет запретить интернет. Я думаю, это сложно — в свое время был запрет на пользование газовой плитой до 16 лет. К нам пришел мастер подключать газ, сказал — тебе сколько лет? 15. А ну выйди отсюда! Что ж, я не буду пользоваться что ли? Конечно, я буду пользоваться! Так и запретить интернет до 14 лет — войдут они в любой интернет, у соседа, еще где-то, это обман. Любые запреты — обход», — констатировал Жириновский.

Лидер ЛДПР также вспомнил запрет на просмотр фильмов детям до 16 лет. «Я помню, идешь по городу, и фильм — детям до 16 лет смотреть воспрещается. Противно вспоминать. Мы смотрели эти фильмы, но сам факт просто дискриминации на долгие годы делает негативное отношение к обществу: «мы второго сорта, нам нельзя в интернет, нам нельзя смотреть кино, нам то, другое нельзя». Это опасно», — считает депутат Госдумы.

Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей, пишут «Известия». Документ предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети планируют запретить совсем.