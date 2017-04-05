Южно-Сахалинск, 5 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум.



Mil.ru Учебно-боевые стрельбы расчетов берегового ракетного комплекса «Бал» Тихоокеанского флота (Приморский край)

Японское издание Sankei Shimbun со ссылкой на собственный источник сообщило о небывалом военном строительстве на Курильских островах и выразило «недоумение по поводу того, что Россия никого не оповещает об этом».

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«Японское издание сообщило, что его доверенный источник передал фотографии небывалого военного строительства на Курилах. С огромной скоростью строятся офицерские дома, учебные здания. Это, по мнению издания, является свидетельством укрепления Курильских островов», — пишет со ссылкой на японское СМИ журнал «Внешнеэкономические связи».

Японская газета на основании снимка оружейного ангара утверждает, что это является свидетельством присутствия на одном из островов берегового ракетного комплекса «Бал».

Так же, ссылаясь на «собственные источники», Sankei Shimbun утверждает, что на островах Кунашир и Итуруп присутствует 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия численностью примерно в 3 500 человек.

После таких заявлений издание пошло еще дальше и заявило, что ему известны планы правительства России о строительстве на островах еще 392 военных объектов. А также, что на острове Итуруп размещены комплексы «Бастион».

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«В декабре 2016 года прошла встреча на высшем уровне между Японией и Россией. Президент РФ Владимир Путин, в ходе обсуждения совместной деятельности на Курилах, дал понять японскому премьеру Синдзо Абэ, что не смягчит свою позицию по территориальному вопросу. Наращивание военной мощи на островах — это способ пригрозить Японии. Помимо этого, если смотреть с Охотского моря, также происходит укрепление обороны за счет атомных подводных лодок, которые оснащены баллистическими ракетами. Японское правительство выражает беспокойство по поводу того, что Россия размещает и укрепляет военную инфраструктуру на островах. Для Японии эти действия не приемлемы, так как она считает, что ей принадлежит суверенитет на эти территории», — подвело итог японское издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента Юрий Трутнев, комментируя вялотекущие переговоры с Японией по совместному развитию Курильских островов, заявил, что Курилы будут развиваться — с Японией, либо без нее. Трутнев сообщил также о планах правительства по созданию ТОР «Курилы». Между тем, бесплатные гектары на Курилах на интерактивной карте «надальнийвосток.рф» ушли в «серую зону» — так помечают земли, запрещенные для выдачи гражданам. По данным сахалинских СМИ, выдача гектаров на нескольких островах прекращена по требованию Минобороны.