Париж, 5 апреля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Выход Франции из Европейского союза улучшит экономическое положение страны и освободит французских граждан от навязываемой ЕС сверхэксплуатации, заявил Жан-Люк Меланшон — кандидат в президенты от движения «Непокорившаяся Франция».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Меланшон, выступая 4 апреля на теледебатах кандидатов в президенты, сказал, что «французам капиталисты из Брюсселя диктуют, какие реформы в экономической и социальной сферах нужно осуществлять». ЕС проводит такую политику, в результате которой «трудящиеся во Франции подвергаются сверхэксплуатации».

«Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров ЕС», — заявил Меланшон.

По словам политика, выход из ЕС поможет Франции в дальнейшем заключать с другими странами более выгодные соглашения. Он подчеркнул, что Парижу нужно усиливать сотрудничество с Берлином.

Напомним, выборы президента Франции состоятся 23 апреля 2017 г. Второй тур может состояться 7 мая.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. В том числе бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон («Республиканская партия»), бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон («Вперед!»), Марин Ле Пен («Национальный фронт»), Бенуа Амон («Социалистическая партия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Меланшон стал победителем на предвыборных теледебатах: ему отдали предпочтение 25% зрителей.