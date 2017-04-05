Москва, 5 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум.

Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам и демонстрациям, «ляжет темным пятном» на Госдуму, «Справедливая Россия» будет голосовать против законопроекта, предложенного парламентариями от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Это позорный законопроект», — уверен депутат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Есть профессии, где вводятся ограничения по здоровью, — например, кто боится замкнутого пространства не должны и не будут работать в шахтах, те, кто является дальтоником, они не получат водительские права. А здесь мы столкнулись со странной болезнью, которую могу назвать так: боязнь собственных избирателей. Боязнь тех, кто людей избирает», — сказал Миронов.

По мнению депутата, «те, кто инициировал закон, когда-нибудь очень сильно пожалеют об этом, и им будет стыдно».

«Наша фракция будет голосовать против этого законопроекта», — сообщил Миронов.

Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о встречах с избирателями: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — десять дней). Законопроект, внесенный депутатом Ириной Белых («Единая Россия»), Госдума обсудит в первом чтении 5 апреля.