Волгоград, 5 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Волгоград удерживает пальму первенства как одна из самых загрязненных территорий в Волгоградской области. К такому выводу пришли специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии по результатам проведенных рейдов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 5 апреля, в ходе проверок особое внимание инспекторы обращают на факты сброса отходов на территориях городских и сельских поселений области, а также нарушения, связанные с транспортировкой мусора.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка в Волгограде

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Так, только за прошлую неделю в областном центре было проведено 36 рейдовых мероприятий, в ходе которых составлено 30 административных протоколов. Всего же за этот период в области прошло свыше 60 рейдов, инспекторы областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии составили 44 протокола в отношении лиц, нарушивших правила транспортирования отходов, так и загрязняющих отходами территории населенных пунктов региона.

Один из нарушителей — водитель ООО «Астра» — был задержан в конце марта в районе станции Орловка Городищенского района Волгоградской области. Он сбросил опасные отходы на территории несанкционированной свалки, которая три года назад была закрыта по решению суда. Как выяснилось в ходе разбирательства, водитель КамАЗа загрузил на одном из предприятий Волгограда мусор, образовавшийся от уборки территории, и, решив сэкономить, вывез и сбросил его на ближайшую свалку. Теперь нарушителю придется заплатить штраф. Кроме того, по факту сброса отходов 4 класса на почву в отношении руководителя предприятия «Астра» возбуждено административное производство.

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Всего с начала этого года инспекторы облкомприроды провели более 580 рейдовых проверок на предмет соблюдения требований законодательства об отходах, составили 556 административных протоколов. Общая сумма назначенных штрафов превысила 2,7 миллиона рублей. Еще 24,5 млн рублей нарушители должны будут выплатить в счет возмещения ущерба за загрязнение окружающей природной среды.

Помогут специалистам ведомства бороться с нарушителями природоохранного законодательства и школьники. Старшеклассники, которые присоединились к федеральной природоохранной акции «Сделаем вместе!», изготовят и установят плакаты с призывом не мусорить в местах отдыха, проведут экологические уроки и исследования. Всего участие в конкурсах примут ученики 569 школ региона.

Навести чистоту в населенных пунктах призвана и специальная природоохранная операция, которая продлится во всех муниципальных районах Волгоградской области до 3 мая. В городах и сельских поселениях пройдут субботники, будут приводиться в порядок лесные массивы, территории вдоль автотрасс и железнодорожных путей, организуют и санитарную уборку, ликвидируют стихийные свалки.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область переходит на новую территориальную схему обращения с отходами. Она охватывает весь регион с центрами в Светлоярском, Камышинском, Михайловском, Калачевском, Палласовском, Урюпинском районах, а также в городе Волжском. В ближайшие два года на территории региона планируется создать опорные автономные кластеры с соблюдением полной цепочки от сбора до переработки и захоронения отходов. Некоторые из них уже частично действуют. После запуска в эксплуатацию полигоны планомерно дооснастят мусороперегрузочными и мусоросортировочными станциями.