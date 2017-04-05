Рейтинги регионов по использованию приборов фиксации нарушений ПДД
Москва, 5 апреля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. 5 апреля, ИА REGNUM на основании данных, предоставленных сервисом «Штрафы ГИБДД» публикует ТОП-10 регионов, где большая часть нарушений ПДД фиксируется камерами и автоматическими радарами.
Внедрение средств фиксации нарушений правил дорожного движения ведется в России с конца ХХ века. Но до сих пор не каждый регион оснащен этими девайсами так, чтобы свести к минимуму пресловутый человеческий фактор. Ниже представлены два рейтинга регионов России, в которых активно используются устройства фиксации нарушений ПДД, а также территории, где их использование минимально. Результаты исследования включают в себя данные за 2016 год и прошедший период 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ, где в выявлении нарушений ПДД преобладают приборы фиксации (% штрафов, оформленных автоматическими средствами фиксации):
- Калужская область — 93%;
- Тверская область — 91%;
- Москва — 91%;
- Читинская область — 89%;
- Республика Мордовия — 86%;
- Саратовская область — 85%;
- Костромская область — 84%;
- Рязанская область — 82%;
- Воронежская область — 82%;
- Республика Якутия — 82%.
Стоит отметить, что указанные области и республики — регионы, в которых внедрение устройств фиксации нарушений началось на ранних стадиях реформы. Кроме того, почти все участники рейтинга, кроме Якутии и Читинской области, это европейские регионы, где большее количество населения и транспорта, большой транзитный поток. Следовательно, использование автоматических камер и радаров экономически целесообразно.
Ниже представлен ТОП-10 регионов, в которых приоритет в оформлении нарушений отдан сотрудникам ГИБДД (% штрафов, оформленных сотрудниками):
- Амурская область — 86%;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 85%;
- Республика Калмыкия — 83%;
- Астраханская область — 73%;
- Алтайский край — 71%;
- Оренбургская область — 70%;
- Магаданская область — 70%;
- Республика Марий Эл — 66%;
- Республика Ингушетия — 65%;
- Кемеровская область — 65%.
Как видно из рейтинга, окраины России не торопятся автоматизировать процессы по выявлению нарушений ПДД.
Соотношение количества приборов автоматической фиксации к количеству на дорогах сотрудников ГИБДД, не влияет на динамику роста количества ДТП в тех или иных регионах. Если обратить внимание на список регионов, в которых за первые месяцы 2017 года увеличилось количество ДТП с ранеными и погибшими, то только Оренбургская область отметилась присутствием в сегодняшних результатах исследований. А это значит, что на уровень ДТП влияет и ряд иных факторов, в числе которых погодные условия и состояние дорог, состояние которых после зимы проверит Росавтодор.