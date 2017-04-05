Москва, 5 апреля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. 5 апреля, ИА REGNUM на основании данных, предоставленных сервисом «Штрафы ГИБДД» публикует ТОП-10 регионов, где большая часть нарушений ПДД фиксируется камерами и автоматическими радарами.

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Автомобиль после аварии

Внедрение средств фиксации нарушений правил дорожного движения ведется в России с конца ХХ века. Но до сих пор не каждый регион оснащен этими девайсами так, чтобы свести к минимуму пресловутый человеческий фактор. Ниже представлены два рейтинга регионов России, в которых активно используются устройства фиксации нарушений ПДД, а также территории, где их использование минимально. Результаты исследования включают в себя данные за 2016 год и прошедший период 2017 года.

Shtrafy-gibdd.ru
Структура штрафов ГИБДД в России

ТОП-10 регионов РФ, где в выявлении нарушений ПДД преобладают приборы фиксации (% штрафов, оформленных автоматическими средствами фиксации):

  • Калужская область — 93%;
  • Тверская область — 91%;
  • Москва — 91%;
  • Читинская область — 89%;
  • Республика Мордовия — 86%;
  • Саратовская область — 85%;
  • Костромская область — 84%;
  • Рязанская область — 82%;
  • Воронежская область — 82%;
  • Республика Якутия — 82%.

Стоит отметить, что указанные области и республики — регионы, в которых внедрение устройств фиксации нарушений началось на ранних стадиях реформы. Кроме того, почти все участники рейтинга, кроме Якутии и Читинской области, это европейские регионы, где большее количество населения и транспорта, большой транзитный поток. Следовательно, использование автоматических камер и радаров экономически целесообразно.

Ниже представлен ТОП-10 регионов, в которых приоритет в оформлении нарушений отдан сотрудникам ГИБДД (% штрафов, оформленных сотрудниками):

  • Амурская область — 86%;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 85%;
  • Республика Калмыкия — 83%;
  • Астраханская область — 73%;
  • Алтайский край — 71%;
  • Оренбургская область — 70%;
  • Магаданская область — 70%;
  • Республика Марий Эл — 66%;
  • Республика Ингушетия — 65%;
  • Кемеровская область — 65%.

Как видно из рейтинга, окраины России не торопятся автоматизировать процессы по выявлению нарушений ПДД.

Соотношение количества приборов автоматической фиксации к количеству на дорогах сотрудников ГИБДД, не влияет на динамику роста количества ДТП в тех или иных регионах. Если обратить внимание на список регионов, в которых за первые месяцы 2017 года увеличилось количество ДТП с ранеными и погибшими, то только Оренбургская область отметилась присутствием в сегодняшних результатах исследований. А это значит, что на уровень ДТП влияет и ряд иных факторов, в числе которых погодные условия и состояние дорог, состояние которых после зимы проверит Росавтодор.