Москва, 5 апреля, 2017, 16:03 — ИА Регнум. 5 апреля, ИА REGNUM на основании данных, предоставленных сервисом «Штрафы ГИБДД» публикует ТОП-10 регионов, где большая часть нарушений ПДД фиксируется камерами и автоматическими радарами.

Foto-Rabe Автомобиль после аварии

Внедрение средств фиксации нарушений правил дорожного движения ведется в России с конца ХХ века. Но до сих пор не каждый регион оснащен этими девайсами так, чтобы свести к минимуму пресловутый человеческий фактор. Ниже представлены два рейтинга регионов России, в которых активно используются устройства фиксации нарушений ПДД, а также территории, где их использование минимально. Результаты исследования включают в себя данные за 2016 год и прошедший период 2017 года.

Shtrafy-gibdd.ru Структура штрафов ГИБДД в России

ТОП-10 регионов РФ, где в выявлении нарушений ПДД преобладают приборы фиксации (% штрафов, оформленных автоматическими средствами фиксации):

Калужская область — 93%;

Тверская область — 91%;

Москва — 91%;

Читинская область — 89%;

Республика Мордовия — 86%;

Саратовская область — 85%;

Костромская область — 84%;

Рязанская область — 82%;

Воронежская область — 82%;

Республика Якутия — 82%.

Стоит отметить, что указанные области и республики — регионы, в которых внедрение устройств фиксации нарушений началось на ранних стадиях реформы. Кроме того, почти все участники рейтинга, кроме Якутии и Читинской области, это европейские регионы, где большее количество населения и транспорта, большой транзитный поток. Следовательно, использование автоматических камер и радаров экономически целесообразно.

Ниже представлен ТОП-10 регионов, в которых приоритет в оформлении нарушений отдан сотрудникам ГИБДД (% штрафов, оформленных сотрудниками):

Амурская область — 86%;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 85%;

Республика Калмыкия — 83%;

Астраханская область — 73%;

Алтайский край — 71%;

Оренбургская область — 70%;

Магаданская область — 70%;

Республика Марий Эл — 66%;

Республика Ингушетия — 65%;

Кемеровская область — 65%.

Как видно из рейтинга, окраины России не торопятся автоматизировать процессы по выявлению нарушений ПДД.