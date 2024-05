Барнаул, 5 апреля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. К почти двум десяткам резедентов, уже имеющимся на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», недавно добавились еще два, планирующих в достаточно сжатые сроки (до 2020 года) создать комплексы объектов приема гостей, туристской инфраструктуры стоимостью 1,1 и 0,5 млрд. рублей. Об этом сообщает сегодня, 5 апреля, официальный сайт региона со ссылкой на генерального директора «Бирюзовой Катуни» Алексея Репина. По его словам, новые проекты ориентированы как на премиальный, так и бюджетный сегменты.

Светлана Шаповалова Алтай

Также известно, что на очередном экспертном совете будут рассмотрены еще две заявки потенциальных резидентов «Бирюзовой Катуни». «Речь идет о гостиничном комплексе премиального класса и современном кемпинге. Инвесторы рассчитывают к 2021 году ввести в строй все планируемые объекты», — пояснил Алексей Репин.

Всего с начала реализации проекта «Бирюзовая Катунь"на формирование инфраструктуры турзоны направлено около 4 млрд. рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили около 0,8 млрд. рублей.

Напомним, алтайская турзона является одной из немногих действующих в России. В 2016 году к традиционно популярным искусственному озеру и Тавдинским пещерам добавились пруд, привлекающий рыбаков, и пасечное хозяйство.

«Интересны гостям и события, которые на нашей территории проходят при поддержке органов исполнительной власти нашего края, — фестиваль «День России на «Бирюзовой Катуни», праздник открытия летнего туристского сезона «Цветение маральника». К ним добавился и фестиваль Because of the Beatles. В этом году он пройдет в разгар лета», — отметил Алексей Репин. По его словам, ежегодный прирост турпотока на «Бирюзовую Катунь» составляет 10−15%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. В Республике Алтай для этой цели было выделено около 857 га. земли в Майминском и Чемальском районах. Зона соседнего — Алтайского края — расположилась на площади 3326 га. неподалеку: на левом берегу Катуни в 5 километрах от села Манжерок.

Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» стала одной из немногих, которая не была закрыта после анализа деятельности российских зон, осуществленного Счетной палатой РФ.