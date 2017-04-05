Пекин, 5 апреля, 2017, 08:56 — ИА Регнум.



Sankei.com Китайский авианосец

Анонимный источник в командовании ВМС НОАК сообщил новые данные о первом китайском авианосце «Шаньдун». По словам эксперта, новый авианесущий крейсер Китая сможет принять на борт 36 истребителей J-15.

Китайские инженеры приняли ряд необычных решений, благодаря которым новый корабль сможет принять больше истребителей, чем авианосец «Ляонин», построенный еще во времена СССР и купленный у Украины в 1998 году, пишет «Сина синьвэнь».

В частности, благодаря уменьшению размера надпалубной надстройки и установке новейшего радиолокационного оборудования, отличающегося большей компактностью, количество единиц палубной авиации увеличилось с 24 до 36.

Увеличение количества истребителей позволит китайскому кораблю проекта 001А конкурировать с крупнейшими авианосцами ВМС США.

В настоящее время судно практически полностью готово к спуску на воду. Рабочие верфей уже закончили грунтовать корпус корабля и приступили к его покраске.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый китайский авианесущий корабль собственной постройки может быть спущен на воду в апреле 2017 года.