Пекин, 5 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Авторитетное китайское издание «Сина синьвэнь», ссылаясь на заявление анонимного источника в командовании ВМС НОАК, сообщило о разработке китайской подводной лодки нового поколения. Главной особенностью новейшего подводного корабля станет практически полная бесшумность.

Emergingequity.org Подлодки КНР

По неподтвержденным данным, разработкой новой подлодки занимается группа специалистов, ранее работавших за пределами КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Главным конструктором подводной лодки нового поколения выступил ведущий сотрудник китайского Института механики при Академии наук КНР Хэ Говэй.

В настоящее время группа инженеров под его руководством разрабатывает компьютерную модель корабля. Ранее Хэ Говэй работал в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США, однако спустя несколько лет ученый вернулся на родину.

По словам экспертов, новая подводная лодка получит атомную силовую установку и уникальный корпус, который позволит кораблю оставаться невидимым для потенциального противника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские СМИ, ссылаясь на заявление премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, распространили информацию о подписанном соглашении между Бангкоком и Пекином о приобретении трех дизельных подводных лодок проекта S 26T.