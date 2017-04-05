Краков, Польша, 5 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Мэр Кракова, древней польской столицы, Яцек Майхровский выступил с заявлением по поводу теракта в Санкт-Петербурге, передает портал krakow.pl.

Bogusław Świerzowski/krakow.pl Краков вместе с россиянами

«Я очень потрясен известием об этом трагическом происшествии, которое повлекло за собой жертвы со смертельным исходом, а многие люди получили ранения, — сказал Майхровский. — От имени жителей Кракова, города-побратима Санкт-Петербурга, выражаю глубокие соболезнования всем семьям погибших. Воссоединяемся с ними в их боли в эту трудную минуту.

Нет никакого оправдания насилию, нацеленному на мирных граждан. Надеемся, что власти Санкт-Петербурга, городские и федеральные службы, приведенные в состояние высшей готовности, сделают все возможное для выявления виновников этого теракта».

Письма с выражением соболезнования мэрия Кракова направила послу России, губернатору Санкт-Петербурга и генеральному консулу Польши в Санкт-Петербурге.

Напомним, 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» на второй линии в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Около 15:00 на станции метро «Площадь Восстания» на первой линии было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено взрывотехниками. В результате теракта в метро Петербурга погибло 14 человек, о чем сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.