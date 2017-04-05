Москва, 5 апреля, 2017, 08:13 — ИА Регнум.

Торги по нефти 4 апреля завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 2,07%, до $54,16 за баррель. Рост возобновился с открытия торгов в Европе и ускорился на фоне общего ослабления американского доллара, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная вышка

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за неделю упали на 1,8 млн, до 533,7 млн баррелей (прогноз был — 0,435 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 2,6 млн баррелей (прогноз — 1,4 млн), запасы дистиллятов — на 2,0 млн баррелей (прогноз — 1,0 млн).

Сегодня, 5 апреля, Brent стоит $54,39 (+0,41%). Вечером ожидается выход официальных данных по запасам нефти от Управления министерства энергетики (EIA). Новая цель для восстановления котировок — $56,20.