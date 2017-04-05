Москва, 5 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум.

Торги на внутреннем валютном рынке 4 апреля открылись резким ростом по доллару и евро. Спекулянты провели атаку на рубль на фоне снижения цен на нефть марки Brent до $52,71, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. В течение первого часа торгов российская валюта подешевела к доллару на 1,05%, до 56,71 руб., к евро — на 0,9%, до 60,39 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть возобновила повышательное движение с открытия торгов в Европе. В ходе американской сессии стоимость нефти марки Brent превысила уровень $54 за баррель, позволив рублю вернуть все дневные потери. По итогам торговой сессии курс рубля закрылся в небольшом плюсе.

Сегодня, 5 апреля, Brent стоит $54,39 (+0,41%). По последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти на минувшей неделе сократились на 1,8 млн баррелей. Нефтяные котировки держат курс к уровню $56,20, чем поддержат национальную валюту. Стоимость бочки Brent превысила уровень в 3000 руб.

Кроме нефтяного рынка, сегодня у рубля будет поддержка от Минфина РФ. Ведомство проведет два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 42,9 млрд рублей. Учитывая основные факторы, влияющие на динамику курса рубля, по прогнозу ожидается снижение курса американского доллара до 55,75 руб., курса евро — до 59,55 руб.